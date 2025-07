Jugendliche mit E-Scooter stürzt in Buch: Polizei sucht zwei Autofahrer

Eine Jugendliche, die mit ihrem E-Scooter in Buch unterwegs war, ist am Montagmittag beim Überqueren der Unterrother Straße gestürzt und hat dabei leichte Verletzungen erlitten. Die 17-Jährige ist möglicherweise von einem Auto angefahren worden. Die Polizeiinspektion Illertissen versucht das zu klären und bittet deshalb mögliche Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, sich zu melden.

Dem Polizeibericht zufolge fuhr die 17-jährige mit ihrem E-Scooter am Montagmittag gegen 13 Uhr auf dem Radweg von Unterroth kommend in Richtung Buch. Als der Radweg endete, wollte die Jugendliche auf die andere Straßenseite wechseln, um ihre Fahrt auf dem dortigen Radweg fortsetzen zu können. Der Fahrer oder die Fahrerin eines herannahenden Autos erkannte die Situation und hielt an, um der Jugendlichen eine gefahrlose Überquerung der Straße zu ermöglichen. Die 17-Jährige fuhr auf die Straße, als plötzlich ein zweites Fahrzeug das erste haltende Fahrzeug überholte. Ob es dann zu einer Kollision zwischen dem überholenden Auto und der E-Scooter-Fahrerin kam, ist unklar.

Unfall in Buch: Das überholende Auto könnte ein schwarzer BMW gewesen sein

Wie die Polizei weiter mitteilt, stürzte die Jugendliche von ihrem E-Scooter und zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Die beiden Autos fuhren weiter und die Jugendliche fuhr nach Hause. Einige Stunden später wurde die Polizei Illertissen über den Sachverhalt informiert. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei nun den Fahrer oder die Fahrerin des Autos, das angehalten hatte, sowie die Person, die am Steuer des überholenden Autos saß. Bei dem überholenden Wagen könnte es sich um einen schwarzen BMW handeln. Die beteiligten Personen oder weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Illertissen unter der Rufnummer 07303/9651-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)