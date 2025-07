Junge Männer bedrohen und berauben jungen Bekannten

Mutmaßlich eine schwerwiegende Straftat haben zwei junge Männer in Illertissen verübt. Am Morgen des 1. Juli trafen drei Jugendliche im Alter von 16 und 18 Jahren im Bereich des Bahnhofs Illertissen aufeinander. Wie die Polizei Illertissen mitteilt, kannten sich die Drei persönlich. Der 16- und der 18-Jährige lockten den zweiten 16-jährigen Jungen in einen Hinterhof. Dort forderten sie von ihm unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld. Das Opfer zog einen 100-Euro-Schein aus seiner Hosentasche, der ihm darauf abgenommen wurde. Dann drohten die Täter ihrem Opfer weiter Schläge an. Dem Opfer gelang es, sich der Situation zu entziehen, zuvor nötigten die beiden Täter ihn noch zur Herausgabe seines Handys. Der beraubte Jugendliche vertraute sich wenig später seinem Vater an. Dieser stellte die beiden Täter im Verlauf des Tages zur Rede stellte und forderte das Handy zurück. Dann erstattet der Mann mit seinem Sohn Anzeige bei der Polizei. Die Inspektion ermittelt nach aktuellem Stand wegen räuberischer Erpressung und Nötigung. (AZ)

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hinterhalt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis