Pfaffenhofen an der Roth

Junger Motorradfahrer wird bei Sturz in Pfaffenhofen leicht verletzt

Beim Ausfahren aus einem Kreisverkehr in Pfaffenhofen verliert ein 17-Jähriger die Kontrolle über sein Leichtkraftrad.
    Am Kreisverkehr im Bereich der Pfaffenhofener Straße hat sich am Dienstagvormittag ein Unfall ereignet.
    Am Kreisverkehr im Bereich der Pfaffenhofener Straße hat sich am Dienstagvormittag ein Unfall ereignet. Foto: Patrick Seeger, dpa (Symbolbild)

    Ein junger Motorradfahrer ist bei einem Sturz in Pfaffenhofen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 17-Jährige am Dienstagvormittag mit seinem Leichtkraftrad den Kreisverkehr im Bereich der Pfaffenhofener Straße. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr in die Zeppelinstraße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. (AZ)

