Junger Motorradfahrer wird bei Sturz in Pfaffenhofen leicht verletzt

Ein junger Motorradfahrer ist bei einem Sturz in Pfaffenhofen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 17-Jährige am Dienstagvormittag mit seinem Leichtkraftrad den Kreisverkehr im Bereich der Pfaffenhofener Straße. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr in die Zeppelinstraße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. (AZ)
Pfaffenhofen an der Roth
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden