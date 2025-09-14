Junger Schreiner aus Weißenhorn holt Goldmedaille bei der EM der Berufe

Die Deutsche Berufe-Nationalmannschaft hat bei den Euro Skills 2025, der Europameisterschaft der Berufe, in Herning in Dänemark herausragende Ergebnisse erzielt. 32 Spitzenfachkräfte traten in 28 Disziplinen an und überzeugten mit Können, Kreativität und Teamgeist. Einer der erfolgreichen Teilnehmer kommt aus Weißenhorn im Kreis Neu-Ulm: Moritz Wagner wurde Europameister in der Disziplin Möbelschreiner*in und sicherte sich damit Gold.

