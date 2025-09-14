Icon Menü
Junger Schreiner aus Weißenhorn holt Goldmedaille bei der EM der Berufe

Henning/Weißenhorn

Junger Schreiner aus Weißenhorn holt Goldmedaille bei der EM der Berufe

Moritz Wagner aus dem Weißenhorner Stadtteil Hegelhofen im Kreis Neu-Ulm hat es geschafft: Er wurde in Dänemark zum besten Möbelschreiner Europas gekürt.
Von Jens Noll
    Stolz präsentiert Moritz Wagner die Goldmedaile, die er bei den Euro Skills 2025 in Henning in Dänemark gewonnen hat.
    Stolz präsentiert Moritz Wagner die Goldmedaile, die er bei den Euro Skills 2025 in Henning in Dänemark gewonnen hat. Foto: Christan Grub

    Die Deutsche Berufe-Nationalmannschaft hat bei den Euro Skills 2025, der Europameisterschaft der Berufe, in Herning in Dänemark herausragende Ergebnisse erzielt. 32 Spitzenfachkräfte traten in 28 Disziplinen an und überzeugten mit Können, Kreativität und Teamgeist. Einer der erfolgreichen Teilnehmer kommt aus Weißenhorn im Kreis Neu-Ulm: Moritz Wagner wurde Europameister in der Disziplin Möbelschreiner*in und sicherte sich damit Gold.

