JWU stellt Liste auf und nennt fünf Ziele für Babenhausen

Vier Frauen, 16 Männer sowie zwei Ersatzkandidaten: Die Junge Wähler Union (JWU) hat ihre Liste für die Marktratswahl in Babenhausen aufgestellt. An der Spitze steht mit Martina Gleich ein Mitglied des aktuellen Gremiums. In einer Mitteilung heißt es, die Gruppierung wolle sich für eine Gemeinde einsetzen, die auch in 40 Jahren noch attraktiv ist und in der junge Menschen Chancen, Perspektiven und Heimat finden. Auch einen Bürgermeisterkandidaten hat die JWU nominiert.

Auf Martina Gleich folgen in der Liste Maximilian Nepp, Bastian Wriedt, Tom Luderer, Markus Hobsch, Wolfgang Gleich, Ludwig Sauter, Nico Socher, Elias Barbarino, Marius Staiger, Maxim Pölcher, Alexander Luderer, Markus Ritzel, Johannes Flach, Ann-Kathrin Bock-Dempfle, Philipp Sauter, Julia Göppel, Stefani Schadosky, Dominik Rehder und Dominic Pölcher. Ersatzkandidaten sind Thomas Gleich und Marcus Gleich. Der bislang zweite JWU-Marktrat Quirin Rothdach ist aus Altersgründen zur CSU gewechselt. Die JWU steht allen Frauen und Männern bis 45 offen.

Tobias Hiller kandidiert für das Bürgermeisteramt in Babenhausen

Die frisch aufgestellte Liste zeige, was die JWU ausmacht, heißt es in einer Mitteilung: Menschen mit unterschiedlichen Lebenswegen, frischen Ideen und viel Tatendrang. Ein Parteibuch brauche es bei der JWU nicht. Die Kandidatinnen und Kandidaten wollten die Marktgemeinde nach vorne bringen und den Mut zeigen, Zukunft zu gestalten.

Mit 100 Prozent der Stimmen wurde Tobias Hiller zum Bürgermeisterkandidaten der JWU gewählt, der parteilose Ingenieur ist auch von der CSU als Kandidat aufgestellt worden. Hiller, Ingenieur und seit vielen Jahren ehrenamtlich bei der Feuerwehr aktiv und als Koordinator beim Hochwasser in Babenhausen im Einsatz, stehe für Klarheit, Verlässlichkeit und einen offenen Dialog, heißt es weiter. „Ich freue mich auf einen fairen Wahlkampf, auf den Austausch von Argumenten und auf einen respektvollen Dialog – ohne persönliche Angriffe. Nur so können wir gemeinsam gestalten“, wird Hiller zitiert.

Kommunalwahl 2026: JWU setzt sich fünf Ziele für Babenhausen

Die JWU nennt fünf zentrale Themen:

Die Gruppierung fordert, frühzeitig Strukturen zu schaffen, um Babenhausen fit für die kommenden Jahrzehnte zu machen.

Die Wirtschaft solle gestärkt werden. Dafür brauche es neue Gewerbeflächen und starke regionale Partnerschaften.

Bezahlbaren Wohnraum solle gefördert werden. Wichtig seien revitalisierte Flächen, sozialer Wohnungsbau und Platz für junge Familien, die hier leben wollen.

Die Energie müsse nachhaltig gesichert werden. Die JWU will auf erneuerbare Energien setzen, die Kosten stabil halten und regionale Projekte fördern.

Kultur und Vereine sollen gestärkt werden.