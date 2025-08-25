Jysk bezieht Großteil des Logistikcampus von Max Wild in Berkheim



Der neue Logistikcampus der Max Wild GmbH in Berkheim in Baden-Württemberg ist noch mitten im Bauprozess, aber sämtliche Lagerflächen sind bereits vergeben. Den Großteil belegt künftig die dänische Handelskette Jysk. Auf 15.000 Quadratmetern – das sind 75 Prozent der hochmodernen Lager- und Logistikflächen – lagert das Unternehmen nach Angaben der Max Wild GmbH künftig seine Handelswaren wie Möbel, Textilien oder Einrichtungsgegenstände. Die restlichen 5000 Quadratmeter nutzt demnach ein Maschinenhersteller aus der Region, der bereits ein langjähriger Kunde und Partner von Max Wild ist.

Die Fertigstellung des neuen Logistikcampus ist für Ende Oktober geplant, ab November bezieht Jysk bereits die ersten Lagerflächen. Die Handelskette, auch bekannt unter der früheren Marke „Dänisches Bettenlager“, betreibt mehrere Filialen in der Region, unter anderem in Memmingen, Laupheim, Senden, Ulm und Neu-Ulm. „Dass wir jetzt mit Jysk einen großen, bekannten Neukunden im Bereich Logistik haben, ist einfach großartig“, wird Jochen Wild, Geschäftsführer der Max Wild GmbH, in einer Pressemitteilung des Berkheimer Unternehmens zitiert. „Mit dem Maschinenhersteller zieht gleichzeitig einer unserer langjährigen Kunden ein. So sind wir breit aufgestellt und haben eine gute Mischung aus Aufbruch und Beständigkeit – das sehe ich als gutes Omen für unseren neuen Logistikcampus.“

Max Wild investiert 15 Millionen Euro in Berkheim im Landkreis Biberach

Der neue Logistikcampus entsteht am Hauptsitz der Max Wild GmbH in Berkheim. Die bereits vorhandenen 10.000 Quadratmeter Lagerfläche werden dabei um weitere 20.000 Quadratmeter neue Lager, Logistik- und Produktionsfläche erweitert. Hinzu kommen 1200 Quadratmeter für moderne Arbeitsplätze, Seminar- und Schulungsräume. Auch diese stellt Max Wild künftig zur externen Anmietung zur Verfügung. Für den Neubau und die dazugehörige Infrastruktur investiert Max Wild laut Pressemitteilung rund 15 Millionen Euro.

Symbolische Schlüsselübergabe in einer der Halle des neuen Logistikcampus (von links): Denis Dieterich (Technical Manager DC Kammlach bei Jysk), Florian Springer (Operations Manager bei Jysk), Felix Braun (Transport Manager bei Jysk), Geschäftsführer Jochen Wild und Michael Klein, kaufmännische Leitung Max Wild Logistik. Foto: Max Wild

Vom Logistikcampus in Berkheim gelangen die Handelswaren künftig in das Jysk-Logistikzentrum nach Kammlach im Unterallgäu und von dort aus wiederum in die einzelnen Filialen. Der Logistikcampus in Berkheim überzeugte das Unternehmen vor allem durch seine strategisch und geografisch günstige Lage. „Zum einen ist der Logistikcampus nahe an der Autobahn A7 und direkt an einer unserer Haupttransportstrecken. Das ermöglicht eine effiziente Anbindung an unser bestehendes Güterverkehrsnetz“, erläutert Felix Braun, Transport Manager bei der Jysk GmbH. „Zum anderen liegt er nahezu auf halber Strecke zwischen unserem Logistikzentrum Kammlach und einem unserer zentralen Umschlagpunkte. So können wir Nachlaufkapazitäten besser nutzen und unsere Transportprozesse insgesamt flexibler und effizienter gestalten.“

Die Unternehmensgruppe aus Oberschwaben hat 900 Beschäftigte

Wie Max Wild weiter mitteilt, hat Logistik bei dem Unternehmen aus dem Landkreis Biberach eine lange Tradition, mit dem Logistikcampus hebt es diese Kompetenz auf ein neues Level. „Trotz politisch und wirtschaftlich unruhiger Zeiten haben wir unsere Vision von moderner Logistik umgesetzt und kräftig in unseren neuen Logistikcampus investiert“, sagt Geschäftsführer Jochen Wild. „Mit der Belegung durch Jysk und einen regionalen Maschinenhersteller haben wir einen wichtigen Meilenstein für eine langfristige Zusammenarbeit und den Erfolg unseres Logistikcampus gesetzt.“



Die Max Wild GmbH ist seit 1955 am Markt und setzt nach eigenen Angaben mit 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Unternehmensgruppe Max Wild auf die Synergieeffekte eines breiten Leistungsspektrums in den Bereichen Abbruch und Umwelt, Bau, Logistik und Service. (AZ)

