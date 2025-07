Wolf Taekwondo räumt mächtig ab

Icon Vergrößern Daniel Wolf, Jonathan Kast, Adim Ben Ali, Medine Hira Karadeniz, Ranim Ben Ali, Sebastian Konrad, Helena Gobbers, Marius Wolf. Foto: Familie Kast Icon Schließen Schließen Daniel Wolf, Jonathan Kast, Adim Ben Ali, Medine Hira Karadeniz, Ranim Ben Ali, Sebastian Konrad, Helena Gobbers, Marius Wolf. Foto: Familie Kast

Die Athletinnen und Athleten von Wolf Taekwondo waren zuletzt sehr erfolgreich. Bei hochkarätigen Turnieren bewiesen die Kämpferinnen und Kämpfer des Vereins ihr Können – und kehrten mit zahlreichen Medaillen und wichtigen Punkten für Kaderwertungen zurück.

Drei Goldmedaillen in Allersberg.

Beim Internationalen Challenge-Cup in Allersberg gingen 204 Starterinnen und Starter aus verschiedenen Vereinen an den Start. Das Turnier gilt als bedeutende Plattform für Nachwuchstalente – und genau hier setzte Wolf Taekwondo ein starkes Ausrufezeichen. Goldmedaillen erkämpften sich Medine Hira Karadeniz, Jonathan Kast und Ranim Ben Ali, die durch starke Techniken und Kampfgeist überzeugten. Auch Helena Gobbers, Sebastian Konrad, Samira el Flayssi und Adem Ben Ali bewiesen ihr Können und sicherten sich jeweils die Bronzemedaille. Für viele war es einer der ersten Auftritte auf großer Bühne – ein gelungener Einstieg in die Turnierwelt.

Starkes Teamergebnis in Dingolfing.

Weiter ging es mit dem Bayernpokal in Dingolfing, bei dem es nicht nur um Edelmetall, sondern auch um wertvolle Punkte für den Bayernkader ging. Unter den 210 Teilnehmerinnen und Teilnehmern setzte sich Wolf Taekwondo erneut erfolgreich durch. Jonathan Kast, Leon und Noah Meyer standen jeweils ganz oben auf dem Treppchen und sicherten sich Gold. Adem Ben Ali rundete das starke Teamergebnis mit einer Silbermedaille ab. Besonders erfreulich: Die Ergebnisse stärken die Position der Athleten im Bayernkader und eröffnen weitere Fördermöglichkeiten.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!