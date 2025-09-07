Quarzmehl gegen Blaualgen: Im Rothdachweiher darf gebadet werden

Die Pfingstferien haben begonnen, die Temperaturen steigen und Jung und Alt zieht es wieder in die Freibäder und an die Baggerseen. In Babenhausen lockt der Rothdachweiher zum Baden und Planschen. Dieses Vergnügen war dort in den Sommermonaten der vergangenen Jahre nicht bedenkenlos möglich. Wegen der Konzentration von Blaualgen im Wasser hatten die Marktgemeinde und das Landratsamt ausdrücklich davor gewarnt. Heuer wird regelmäßig Quarzmehl ausgebracht, damit man sich in dem idyllisch am südlichen Ortsrand gelegenen See wieder bedenkenlos erfrischen kann.

Quarzmehl-Behandlungen am Rothdachweiher in Babenhausen gegen Blaualgen

Einmal wöchentlich tuckern Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs im Elektroboot durch den Schwimm- und Badebereich des Rothdachweihers. Mit dabei haben sie eine spezielle Vorrichtung: Eine Pumpe saugt Wasser aus dem See in einen großen Behälter. In diesen rührt Bauhof-Leiter Erwin Hatzelmann eine genau dosierte Menge von Quarzmehl. Diese Mischung wird anschließend über ein Verteilergestänge wieder in den See eingebracht. „Quarzmehl kann helfen, Blaualgen zu bekämpfen, indem es die Nährstoffgrundlage für ihr Wachstum reduziert und das Wasser außerdem klärt“, informiert Hatzelmann.

Die Maßnahme geschieht in Zusammenarbeit mit dem Fischereiverein, den Sportfischern und dem Touristikverein Babenhausen. Während beim ersten Mal insgesamt 32 Kilogramm Quarzmehl im See ausgebracht wurden, sind es bei der dritten Wiederholung nur noch 26 Kilogramm des völlig natürlichen Stoffes. „Diese Menge wird sich bis Ende November weiter verringern“, sagt der Bauhof-Leiter. Im nächsten Jahr werde man dann sehen, wie sich die Konzentration der Blaualgen entwickelt hat.