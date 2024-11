Kampfsport als Beruf: Wie viel Lebensschule ist Karate, Mika Mathes?

Zu seinem Lieblingssport hat ihn damals eine Anzeige in der Tageszeitung gebracht. Da war Mika Mathes gerade einmal fünf Jahre jung. Seine Mutter hatte bei der morgendlichen Lektüre die Ankündigung eines Karate-Schnuppertrainings in lllertissen gelesen und den kleinen Mika direkt angemeldet. Er hat es ausprobiert, ist geblieben und über all die Jahre zu einem der besten Karateka Deutschlands geworden. In der neuesten Folge unseres Podcasts „Studio West“ spricht Mathes mit Sportredakteur Stephan Schöttl über die Anfänge, über Entbehrungen, Erfolge und Reisestrapazen.

In erster Linie geht es im Gespräch um die Weltmeisterschaft in Spanien, für die der 22-jährige Kampfsportler nominiert ist. Der World Team Cup in Pamplona feiert Ende November Premiere. Der Individualsport Karate wird dort zum Mannschaftsevent. Im Kata-Team gehen die Sportlerinnen und Sportler zu dritt auf die Matte, und zwar möglichst synchron. Mathes erzählt, was das besonders schwierig macht und warum auch Schlaf und Ernährung eine wichtige Rolle in den Wochen der intensiven Vorbereitung auf diesen Saison-Höhepunkt spielen.

Icon Vergrößern Mika Mathes (Mitte) gehört der Polizeisportfördergruppe an. Seine Sportart: Karate. Seine Kollegen, Alexander Scharpegge (links, stellvertretender Dienststellenleiter in Memmingen) sowie Christian Biallas (Praxisbegleiter) sind beeindruckt. Foto: Maike Scholz Icon Schließen Schließen Mika Mathes (Mitte) gehört der Polizeisportfördergruppe an. Seine Sportart: Karate. Seine Kollegen, Alexander Scharpegge (links, stellvertretender Dienststellenleiter in Memmingen) sowie Christian Biallas (Praxisbegleiter) sind beeindruckt. Foto: Maike Scholz

Der Illertisser stieß 2017 zum Karate Dojo Durach/Weidach bei Kempten. Über die Gründe für diesen Wechsel ins Oberallgäu unterhalten sich Mathes und Schöttl in dieser Episode des Podcasts ebenso wie über sein großes Vorbild, das gleichzeitig auch Trainingspartner und bester Kumpel ist. Der 22-Jährige gewährt aber auch Einblicke in die Sportfördergruppe der Polizei in Dachau. Der gehört der junge Sportler seit einigen Jahren an. Das erleichtert ihm den Alltag mit Training und Wettkampf. Parallel absolviert er bei der Polizei seine Ausbildung. Was die von einer „normalen“ Polizeiausbildung unterscheidet und weshalb das schon immer sein Traumjob war? Mathes verrät‘s am Mikrofon.

Der Podcast mit Mika Mathes bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Das Gespräch können Sie sich in diesem Artikel anhören – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und vielen weiteren Anbietern:

Sie haben Kritik oder Anmerkungen zu unseren Podcasts? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@nuz.de