Ihre Katze Pitigoi wurde erschossen: „Für mich ist Krieg ausgebrochen“

Ihren Namen will sie nicht veröffentlicht haben. Aus Angst. Sie befürchtet, dass der Täter, der ihre Pitigoi auf dem Gewissen hat, dann auch ihre anderen Katzen töten oder ihnen zumindest Leid zufügen könnte. Die 53-Jährige wohnt seit 2011 in Buch. Eigentlich hätten sie eine „gute Nachbarschaft“. In „Frieden“ und mit „Vertrauen“ hätten sie bislang im Bauernfeldweg gelebt, sagt sie. Bis vergangene Woche ihre Katze Pitigoi getötet wurde. Für die Frau hat damit „eine neue Zeitrechnung“ begonnen. „Für mich ist der Krieg ausgebrochen“, sagt sie. Das Tier wurde vermutlich am helllichten Tag erschossen, von einem bislang Unbekannten. Wenngleich die Frau einen Verdacht hat.

