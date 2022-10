19-Jähriger raucht Joint und wird von der Polizei erwischt

Als ein 19-jähriger Mann erkannte, dass sich ihm in Kellmünz zwei Polizisten näherten, warf er seinen Joint ins Gebüsch. Nun muss er mit einem Strafverfahren rechnen.

Beamte der Polizei Illertissen haben am späten Dienstagabend zwei junge Männer auf einer Sitzbank am Fußweg zwischen Rechbergring und Kirchstraße angetroffen. Als ein 19-Jähriger die uniformierten Beamten erkannte, warf er einen Gegenstand in das angrenzende Gebüsch. Das teilt die Polizei mit.

Beamte leiteten gegen den 19-Jährigen ein Strafverfahren ein

Die Beamten fanden in diesem Bereich einen angerauchten Joint. Das Cannabis stellten sie sicher. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten allerdings keine weiteren verdächtigen Dinge. Gegen den 19-Jährigen leiteten sie ein Strafverfahren ein. (AZ)

