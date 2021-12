24 Wohnungen sind geplant: So sollen die neuen Häuser in Kellmünz aussehen

Plus Die Pläne für das Baugebiet Römerhöhe in Kellmünz wurden geändert. Insgesamt 24 Wohneinheiten sollen dort entstehen.

Das Vorhaben des Kellmünzer Marktgemeinderats, Geschosswohnungsbauten ins Baugebiet Römerhöhe zu integrieren, kommt voran. Im Jahr 2019 hat der Marktgemeinderat den Bebauungsplan Römerhöhe ins Leben gerufen. Ein größerer Teil der Grundstücke ist mittlerweile bereits bebaut. Beim Thema Geschosswohnungsbau war trotz intensiver Beratungen bislang keine bauliche Lösung in Sicht. Das soll sich nun ändern.