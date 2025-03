Mann kommt von der Straße ab – Auto landet auf dem Dach

Ein 34 Jahre alter Mann ist am Freitagabend gegen 17 Uhr auf der Staatsstraße 2031 zwischen Kellmünz und dem Altenstadter Ortsteil Filzingen mit seinem Opel nach rechts von der Straße abgekommen. Das Auto stieß in der Böschung gegen einen Baum, schleuderte über die Straße und kam auf der anderen Seite in der Böschung auf dem Dach zum Liegen.

Polizei, die Feuerwehren Altenstadt, Filzingen und Kellmünz, Rettungsdienst und Notarzt eilten zur Unfallstelle, die Straße war zunächst gesperrt. Ersthelfer betreuten den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, später wurde er im Rettungswagen behandelt. Er wurde mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.