Am Montag beginnen die Bauarbeiten am Bahnhofsareal in Kellmünz

Ein Großprojekt startet im Mai in Kellmünz. Das müssen Anwohner und Besucher während der gut sechs Monate dauernden Bauphase beachten.

In Kellmünz beginnen am kommenden Montag, 9. Mai, die Straßenbauarbeiten in der Bahnhofstraße. Anwohner und Besucher müssen in dieser Zeit mit einigen Einschränkungen leben.

Wie berichtet, wird das Gelände komplett neu gestaltet werden. Dabei bekommt das Umfeld des Bahnhofs eine erneuerte Optik, aus dem bestehenden Parkplatz gegenüber vom Kellmünzer Bahnhof wird eine Buswendeschleife mit Park-and-ride-Parkplatz. Von den geschätzten Baukosten von 750.000 Euro entfallen etwa 430.000 Euro auf die Gemeinde. In der angrenzenden Güterhalle soll ein Kulturtreff eingerichtet werden, dieses Projekt soll jedoch erst im Frühjahr 2023 starten.

Bauarbeiten in Kellmünz: Hier wird der Verkehr umgeleitet

Für die nun beginnenden Bauarbeiten wird der Verkehr umgeleitet. Die Umleitungsstrecke führt nach Angaben der Gemeinde über den „Mühlberg“ im Einbahnverkehr. Die Bushaltestelle am Bahnhof wird zur Kreuzung Illertalstraße/Bahnhofstraße beim Haus „Staigstraße 11“ (ehemals Kebab) verlegt.

Der Bahnhof selbst wird während der Dauer der Bauarbeiten nur zu Fuß erreichbar sein. Der Pendlerparkplatz steht während der Bauphase zumindest zeitweise zur Verfügung, heißt es aus dem Rathaus. Auch bei der Entsorgung gibt es Veränderungen: Mülltonnen und Gelbe Säcke müssen außerhalb des gesperrten Bereiches zur Leerung bereitgestellt werden.

Die Bauarbeiten am Bahnhofsareal Kellmünz sollen bis voraussichtlich 15. November andauern. (rjk/AZ)