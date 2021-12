Ausbau der Bahnhofstraße in Kellmünz soll im Frühling beginnen

Plus Die Gemeinde möchte im kommenden Jahr mit den Arbeiten starten, die auch den Bahnhofsvorplatz und die Güterhalle betreffen. Das ist dort geplant.

Der Kellmünzer Marktgemeinderat beabsichtigt, im Frühjahr 2022 mit der Neugestaltung der Bahnhofstraße, des Bahnhofvorplatzes und der Güterhalle zu beginnen. Dies berichtete Bürgermeister Michael Obst während der jüngsten Marktratssitzung.