Autofahrer zeigt gefälschten Führerschein in Kellmünz vor

Ein Autofahrer, den Polizisten in Kellmünz kontrolliert haben, wird wegen einer Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Der 38 Jahre alte Mann zeigte den Beamten am Donnerstagmorgen in der Römerstraße einen italienischen Führerschein vor. Bei der ersten Begutachtung, so teilt die Polizei mit, wies das Dokument allerdings Fälschungsmerkmale auf. Eine eingehende Prüfung des Führerscheins bestätigte den Anfangsverdacht, dass es sich um eine Totalfälschung handelt. (AZ)