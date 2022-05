Kellmünz

vor 16 Min.

Bau des Gemeinschaftszentrums haben alle gemeinsam geschultert

In Kellmünz sind die neue Sporthalle und das Musikerheim eröffnet worden.

Plus Für die Vereine in Kellmünz ist ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. Jetzt wurde die Eröffnung von Sporthalle und Musikheim gefeiert.

Von Armin Schmid

Mit der Eröffnung der neuen Sporthalle, einem Multifunktionsraum und dem neu gestalteten Musikerheim gab es in Kellmünz gleich dreifachen Grund zu feiern. Der TSV Kellmünz, die Marktgemeinde und der Musikverein Kellmünz haben mit dem Neubauvorhaben gemeinsam eines der größten Projekte umgesetzt und fertiggestellt, das im Markt Kellmünz bislang entstanden ist.

