Baumaßnahmen an Güterhalle: Marktrat Kellmünz gibt grünes Licht

Die Güterhalle war immer wieder Thema im Kellmünzer Marktrat. Nun ebnete dieser den Weg für einen Umbau und die Sanierung des Gebäudes.

Nach zahlreichen und kontroversen Debatten ist der Kellmünzer Marktgemeinderat mit der Sanierung und dem Umbau der Kellmünzer Güterhalle einen Schritt weitergekommen. Während der letzten Sitzung fand der Bauantrag, nach wiederum emotionaler Beratung im Ratsgremium, eine knappe Mehrheit. Somit ist der Weg für die Realisierung geebnet.

"Es geht um viel", betonte Bürgermeister Michael Obst, der sich gleich zu Beginn vehement für das Projekt einsetzte. Dass der Sitzungssaal restlos vollbesetzt ist, zeige zudem auch das große Interesse aus der Bevölkerung. Laut dem Bürgermeister geht es nicht nur um eine halbe Million Euro an Fördergeldern, sondern auch darum, Kultur und Kunst in den Ort zu bringen. Man habe das Bauvorhaben in den Haushalt eingeplant und könne es sich leisten, ohne einen Kredit aufnehmen zu müssen. "Wir können die Investition aus dem Bestandshaushalt heraus stemmen." Wenn man jetzt auf die hohen Fördergelder verzichtet, sei die Sanierung zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr umsetzbar. Die Güterhalle sei dann dem Verfall preisgegeben, so Obst.

Trotz Umbauten soll Charakter der Güterhalle erhalten bleiben

Der Marktrat und Architekt Christian Anders betonte, dass der äußerlich sichtbare Charakter des Gebäudes erhalten bleiben wird. Man werde nur Reparaturen am Ziegelmauerwerk durchführen. Größere Umbauten sollen auch im Innenbereich vermieden werden. Im Erdgeschoss soll die Bücherei Platz finden. Im Prinzip soll der Innenraum ein einziger, großer Raum bleiben. Der Zugang soll über eine Treppenanlage und einen Hebeaufzug geschaffen werden. Ein Brotbackofen und ein Töpferbereich könnten ebenfalls Einzug erhalten. Der Keller bietet Platz für Aktivitäten in den Bereichen Bierbrauen und Mostherstellung. Zudem seien Lagerkapazitäten und ein Raum für die Haustechnik eingeplant.

Ein Hauptnutzer der Güterhalle könnte laut Michael Obst auch eine Außenstelle der Volkshochschule sein. Seniorenarbeit und generationenübergreifende Begegnungen, Vorträge, Kunstworkshops und Handwerkskunst sollen in dem Gebäude auch Platz finden können. Gleiches gelte für Theater, Kleinkunst und private Feiern. Der Bürgermeister sagte, dass das Bauvorhaben mit einem gemeindlichen Kostendeckel in Höhe von 200.000 Euro angegangen werden sollte. Marktrat Dominik Papst erläuterte, dass die Kostenschätzung jetzt bei rund 820.000 Euro liege. Abzüglich der Fördermittel und Spenden, die sich auf 500.000 Euro beliefen, bliebe demnach noch ein ungedeckter Finanzierungsbedarf in Höhe von ca. 320.000 Euro. Markträtin Teresa Bürzle sagte, dass ein Kostendeckel wenig Sinn mache. Man könne mit der Sanierung ja nicht aufhören, sobald die 200.000 Euro aufgebracht seien.

Kellmünzer Marktrat stimmt mit sieben zu fünf Stimmen für das Projekt

Papst fragte darüber hinaus, wer bei so vielen Nutzern die Organisation, Belegung, Reinigung und Hausmeisterarbeiten übernimmt und die Folgekosten trägt. Das könne man derzeit noch nicht sagen, so Obst. Kultur werde es aber nicht umsonst geben, da sich das nicht rechne. Bürzle wünscht sich eine Umsetzung das Projekts, gab aber zu bedenken, dass man das Investitionskapital künftig für andere große Investitionen wie beispielsweise die Wasserversorgung dringender benötige: "Wir haben in den nächsten Jahren einige finanzielle Dickschiffe zu leisten." Zudem bedauerte sie, dass man andere Standorte für die Bücherei nicht weiterverfolgt habe. Die Baukosten seien auch bedenklich hoch. Eigentlich benötige man nur eine Bücherei und plane jetzt eine Kulturhalle. Der Bürgermeister fügte an, dass ein Neubau einer Bücherei an anderer Stelle viel mehr Geld koste und ohne Fördermittel gestemmt werden müsste.

Ratsmitglied Christian Kuhn bezeichnete den Zuschnitt der rund 30 Meter langen und 5,50 Meter breiten Güterhalle als ungünstig. "Dieses lange, schmale Gebäude ist nicht ideal", so Kuhn. Christian Anders entgegnete, dass die nutzbare Breite im Innenbereich bei 4,80 Meter läge. Markträtin Monika Kling sprach sich für das Vorhaben aus. Schließlich habe man für Unterbringung der Bücherei kein anderes gemeindliches Gebäude. Auch Manfred Funke sprach sich dafür aus. Man sollte die hohen Zuschüsse nutzen, ansonsten werde die Güterhalle langsam verrotten. Das Ratsgremium sprach sich mit sieben zu fünf Stimmen für den Bauantrag und damit auch die Umsetzung des Projekts aus. Einen gemeindlichen Kostendeckel gibt es nicht.