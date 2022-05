Beim Bahnhofsareal in Kellmünz sind noch nicht alle Fragen geklärt

Plus Während die Bauarbeiten auf dem Gelände bereits begonnen haben, zögert der Marktgemeinderat beim Umbau der Güterhalle in eine Kultur- und Freizeiteinrichtung.

Der Umbau und die Sanierung des Bahnhofgeländes in Kellmünz hat begonnen. Doch das Thema beschäftigt den Marktgememeinderat noch weiter: In der jüngsten Sitzung kam es deshalb zu einer teils emotionalen und auch kontroversen Beratungsrunde. Im Mittelpunkt stand dabei das weitere Vorgehen bei der ehemaligen Güterhalle.