Bootsbau-Firma aus Kellmünz entwickelt neues Hilfsmittel fürs Lebenretten

Lokal Die Firma Barro in Kellmünz baut bis zu 70 Boote im Jahr. Der Geschäftsführer hat eine Bordwand entwickelt, um die Arbeit von Rettungskräften zu erleichtern.

Wenn Michael Sautter eine Bootsfahrt machen möchte, dann muss er von seinem Büro aus nur ein paar Schritte gehen. Gleich hinter der Werkshalle im Gewerbegebiet von Kellmünz befindet sich ein kleiner See. Privatvergnügen ist das für Sautter allerdings nicht. Denn es gehört zu seinem Job, Boote auf ihre Praxistauglichkeit zu testen. Der 61-Jährige ist geschäftsführender Gesellschafter der Barro Bootsbau GmbH. Die Firma hat sich zum Ziel gesetzt, die Wasserrettung per Boot zu optimieren. Dafür hat Sautter eine neuartige Rettungs-Bordwand entwickelt.