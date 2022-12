Das Bahnhofsareal in Kellmünz zeigt sich in neuer Gestalt

Plus Die Bauarbeiten im Umfeld des Kellmünzer Bahnhofs sind abgeschlossen. Nicht nur für Zugreisende und Autofahrer hat sich in dem Bereich einiges verändert.

Für Zugreisende, die auf der Bahnlinie Ulm– Kempten unterwegs sind, präsentiert sich die Marktgemeinde Kellmünz in einem neuen Erscheinungsbild. Nach Fertigstellung der Bahnhofstraße und des Bahnhofsplatzes hat sich in dem Bereich einiges verändert.