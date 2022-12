Kellmünz

Das Thema Steuererhöhungen spaltet den Marktrat in Kellmünz

Mit einer sehr unpopulären Angelegenheit hat sich der Kellmünzer Marktrat in seiner jüngsten Sitzung befasst: Es ging um Steuererhöhungen.

Plus Die Zeit drängt für die Marktgemeinde Kellmünz: Bei den Steuerhebesätzen musste noch dieses Jahr eine Lösung her. Am Ende stehen hauchdünne Entscheidungen.

Von Armin Schmid

Die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2023 hat im Kellmünzer Marktgemeinderat zu einer kontroversen Debatte geführt. Weil bei dem Thema die Zeit drängt, musste das Gremium eine Entscheidung treffen.

