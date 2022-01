Kellmünz

07:00 Uhr

Der Kellmünzer Bauhof braucht mehr Platz – doch wo soll die Erweiterung hin?

Im Kellmünzer Bau- und Wertstoffhof herrscht Platznot. Die Erweiterungspläne in Richtung Bahnlinie fanden nur eine hauchdünne Mehrheit.

Plus Der Kellmünzer Bau- und Wertstoffhof ist zu klein. Wie eine Erweiterung aussehen könnte, wird kontrovers diskutiert. Für eine Variante gibt es eine knappe Mehrheit.

Von Armin Schmid

Der Kellmünzer Marktgemeinderat will den bestehenden Bau- und Wertstoffhof in der Weiherstraße erweitern. Bürgermeister Michael Obst betonte, dass die vorhandenen Kapazitäten mehr als ausgeschöpft seien. Selbst Ausstattung und Gerätschaften des Bauhofs fänden keinen Platz mehr. Nun liegt der Bauantrag zum Anbau an den bestehenden Bau- und Wertstoffhof vor. Doch ganz einfach werde dieses Unterfangen nicht werden, meint der Bürgermeister. Die Abstimmung darüber endete denkbar knapp.

