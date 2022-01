Sonderimpfaktion in Kellmünz: Für Seniorinnen und Senioren gibt es einen Fahrdienst

Menschen ab fünf Jahren können sich am 1. Februar in Kellmünz gegen Corona impfen lassen. Für Seniorinnen und Senioren wird ein besonderer Service angeboten.

Eine Sonderimpfaktion findet am Dienstag, 1. Februar, in Kellmünz an der Iller statt. Kommen dürfen alle ab fünf Jahren, die gegen Corona geimpft werden möchten. Die Quartiersmanagerin hat außerdem einen Service für Senioren eingerichtet.

Geimpft wird von 14 bis 17 Uhr in der Sporthalle in der Werkstraße 1, Dettingen. Impfungen sind ab einem Alter von fünf Jahren möglich. Es werden Erst- und Zweitimpfungen angeboten. Auffrischungsimpfungen (Booster-Impfungen) sind ab zwölf Jahren möglich. Der Mindestabstand zur letzten Impfung bei einer Auffrischungsimpfung soll mindestens drei Monate betragen. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe Biontech und Moderna, für die Fünf- bis Elfjährigen wird der Kinderimpfstoff von Biontech verwendet. Vor der Impfung findet ein Aufklärungsgespräch mit einem Arzt statt. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Nach Angaben des Landratsamts ist ein bequemer und warmer Wartebereich vorhanden, in dem man bei einer Tasse Kaffee auf die Impfung warten kann.

Fahrdienst für Senioren aus Kellmünz, Oberroth und Osterberg

Für alle Seniorinnen und Senioren von Kellmünz, Oberroth und Osterberg wird ein kostenfreier Fahrdienst angeboten. Dieser holt die Seniorinnen und Senioren zu Hause ab und bringt sie nach der Impfung wieder zurück. Den Fahrdienst organisiert die Quartiersmanagerin im Bereich Senioren in Kellmünz, Andrea Müller. Auf Wunsch findet auch während des gesamten Impfprozesses eine Begleitung statt. Dadurch erhalten Seniorinnen und Senioren, die selbst nicht mehr mobil sind, Unterstützung, wenn sie sich impfen lassen möchten. Interessentinnen und Interessenten für den Fahrdienst sollen sich bis spätestens 31. Januar unter der Telefonnummer 08337/752750 oder mobil 0162/2852411 anmelden. (AZ)