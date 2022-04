Die Gemeinde Kellmünz baut auf weiteres Wachstum

Plus Die Gemeinde verzeichnet Zuwachs und möchte sich noch weiterentwickeln. Bei einem wichtigen Projekt beginnen bereits im Mai die Bauarbeiten.

Der Ausbau samt Neugestaltung des Umfelds der Bahnhofstraße und der Umbau der ehemaligen Bücherei zur Kinderkrippe bilden die Schwerunkte im Bereich der Investitionen des Markts Kellmünz in 2022. Bürgermeister Michael Obst erläuterte die Projekte vor rund 55 Besuchern der Kellmünzer Bürgerversammlung im Schützenheim.