Die ILE-Kommunen bekommen ein Budget von 100.000 Euro

Plus Im kommenden Jahr soll es für die Mitgliedskommunen wieder ein Förderbudget geben. Auch Bürgerinnen und Bürger können Anträge stellen – zum Beispiel in Kellmünz.

Die ILE Iller-Roth-Biber beabsichtigt, auch für das Jahr 2023 beim Amt für ländliche Entwicklung die Förderung eines Regionalbudgets in Höhe von 100.000 Euro zu beantragen. Die sieben Mitgliedskommunen, aber auch Vereine, Gruppen und auch Einzelpersonen aus Illertissen, Buch, Kellmünz, Roggenburg, Oberroth, Unterroth und Osterberg können Förderanfragen einreichen.