Die Illerhexen haben die Macht übernommen

Nach vier Jahren setzten die Kellmünzer Illerhexen wieder zum Rathaussturm an. Wieso die schaurigen Gestalten mit dem langen Zottelhaar und dem furchigen Gesicht hier so lange pausierten, war an diesem Abend nicht entscheidend. Vielmehr zählte, dass sie nun mit geballtem Frohsinn wieder an die Macht wollten. „Wir fordern von Obst den Schlüssel nun ein, denn hier kann nur einer der Herrscher sein“, verkündeten die beiden Oberhexen Natascha Fischbach und Markus Maier dem närrischen Volk, das sich vor dem Rathaus versammelt hatte.

