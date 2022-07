Die Kellmünzer Bücherei soll in die Güterhalle umziehen

Lokal Das Gebäude am Kellmünzer Bahnhof soll saniert werden. Wie die aktuelle Planung aussieht und was der Marktgemeinderat dazu sagt.

Die Kellmünzer Bücherei soll nach der geplanten Instandsetzung in die Güterhalle am Bahnhof umziehen. Obwohl die Sanierung und der Umbau der sanierungsbedürftigen Halle im Gremium nicht unumstritten sind, zeichneten sich während der jüngsten Marktgemeinderatssitzung konkretere Nutzungsoptionen ab. Ratsmitglied und Architekt Christian Anders stellte die aktuelle Planung und die Kostenschätzung vor.