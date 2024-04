Kellmünz

12:00 Uhr

Die Kellmünzer Bücherei zieht um: Wie geht es weiter?

Plus Das bisher genutzte Gebäude wird abgerissen. Ob der neue Standort in der Römerstraße eine Dauerlösung sein kann, bleibt abzuwarten.

Von Armin Schmid

Der Kellmünzer Marktbücherei steht schon wieder ein Umzug bevor. Das Gebäude in der Kirchstraße 7, in dem sich die Einrichtung seit Anfang 2022 befindet, wird abgerissen. Bürgermeister Michel Obst erläutert, dass der Abbruch des ehemaligen Schreiner-Müller-Hauses bereits im April stattfinden wird. Das Grundstück wird für die Realisierung einer Seniorenwohnanlage am Kirchplatz benötigt. Eine Übergangslösung für die Unterbringung der Markbücherei ist bereits gefunden.

Bücherfans werden den Bestand mit rund 4600 Medien künftig im ehemaligen Sparkassengebäude in der Römerstraße 7 finden. Das Malergeschäft, das die Räumlichkeiten derzeit nutzt, wird ausziehen und seinen Standort verändern. Letzter Öffnungstag der Bücherei am bisherigen Ort wird Sonntag, 7. April sein. Nach entsprechendem Umbau soll die Marktbücherei dann im Juni an der neuen Adresse wieder eröffnet werden.

