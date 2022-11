Kellmünz

Die Kellmünzer Grundschule trägt jetzt einen neuen Namen

Plus In einem Festakt wurde die Grundschule in Kellmünz neu getauft. Ihr jetziger Namensgeber Josef Aumann tat zu Lebzeiten viel für den Ort im Kreis Neu-Ulm.

Von Armin Schmid

Das Kellmünzer Schulgebäude trägt künftig den Namen „Bürgermeister Aumann Grundschule“. Während eines Festakts betonte Bürgermeister Michael Obst, dass Josef Aumann vom Marktgemeinderat als idealer Namensgeber für die Schule angesehen wird. Er sei eine der besonderen Personen, die durch ihr Wirken und Lebenswerk nicht in Vergessenheit geraten sollten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

