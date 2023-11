Kellmünz

vor 19 Min.

Die Müllgebühren in Kellmünz sinken ab dem neuen Jahr

Plus An vielen Stellen werden Gebühren angehoben - in Kellmünz gibt es dagegen eine gute Nachricht für Haushalte. Die Kostensenkung für die Abfallentsorgung hat einen Grund.

Von Armin Schmid Artikel anhören Shape

Erfreuliche Aussichten hat die Kämmerei für die Bürger der Marktgemeinde Kellmünz mit Blick auf die Verbrauchsgebühren parat: Für die Entsorgung des Müllaufkommens werden künftig deutlich niedrigere Gebühren anfallen. Der Grund dafür liegt in der größeren Menge an Müll.

VG-Mitarbeiter Robert Rettich erläuterte, dass seit dem Jahr 2021 zwar ein Defizit angefallen ist. Allerdings nimmt die Müllmenge durch die stark wachsende Bevölkerungsentwicklung deutlich zu. Die potenzielle Müllmenge, die in der Gemeinde anfällt, lag 2021 noch bei 43.560 Litern, im Jahr 2022 waren es 45.960 Liter und für 2023 sind 47.620 Liter prognostiziert. „Kellmünz wächst“, fügte Robert Rettich an. Die durchschnittlichen, jährlichen Entsorgungskosten für den Kalkulationszeitraum 2024/2025 liegen demnach im Bereich von 77.783 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen