Die neue Sporthalle Kellmünz steht auch Kunstschaffenden zur Verfügung

Der Marktrat beschließt, dass Bereiche der neuen Sporthalle in Kellmünz auch für Kunstausstellungen genutzt werden dürfen. Es gibt schon Interessenten.

In der neuen Kellmünzer Sporthalle sollen künftig auch Ausstellungen und Vernissagen möglich sein. Dies hat der Marktgemeinderat Kellmünz in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Marktrat und Antragsteller Christian Anders erläuterte, dass der Eingangsbereich, das Foyer und der Garderobenbereich gut für Ausstellungen geeignet seien. Zwei Interessentinnen, die sich aktiv an einem Künstlerkreis beteiligen, seien auch bereits vorhanden. Denkbar wäre es demnach, beginnend mit einer Vernissage und Vorstellung eines regionalen Kunstschaffenden, eine wechselnde Ausstellung zu präsentieren.

Markträtinnen und Markträte sprechen von einer "tollen Ergänzung" und "Aufwertung" für die Sporthalle Kellmünz

Letztlich geht es nach Angaben von Christian Anders nun darum, dass der TSV zusammen mit den Künstlerinnen tätig werden und erste organisatorische Schritte in die Wege leiten kann. Markträtin Teresa Bürzle sprach von einer tollen Ergänzung zur Hallennutzung. Letztlich habe man in der neuen Sporthalle viele große Wände, die man füllen könne. Norbert Zucktriegel sprach von einer Aufwertung für die Sporthalle und von guten Präsentationsmöglichkeiten für regionale Künstlerinnen und Künstler. Letztlich waren alle Wortmeldungen dem Vorhaben wohl gesonnen.

Das Gremium sprach sich daher einstimmig dafür aus, dass der Eingangsbereich, das Foyer und der Garderobenbereich der neuen Sporthalle für Ausstellungen genutzt werden dürfen. (sar)