Dieb nimmt Fahrrad am Kellmünzer Bahnhof mit

Ein unbekannter Mann inspiziert Fahrräder am Bahnhof in Kellmünz. Mit einem fährt er davon. Die Polizei findet es wieder und sucht nun die Eigentümerin.

Ein unbekannter Mann hat am Bahnhof in Kellmünz ein Fahrrad gestohlen. Am Donnerstagnachmittag, so teilt die Polizei mit, sei der Unbekannte dabei beobachtet worden, wie er am Bahnhof abgestellte Fahrräder inspizierte. Schließlich nahm er ein unversperrtes Rad mit, welches an einem Bauzaun angelehnt war. Damit fuhr er davon. Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte das Fahrrad später in einem Straßengraben in Kleinkellmünz wieder finden. Es handelt sich um ein rotes Damenrad der Marke Junanerz, Typ Freeman Porter. Von dem Dieb fehlte jede Spur. Die Eigentümerin oder den Eigentümer des Fahrrads wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)