Kellmünz

vor 18 Min.

Diesen Sommer gibt es kein Nacktbaden mehr in Kellmünz

Kellmünz hat für die Erholungsanlage am See Nutzungsregelungen für Aufenthalte und Zelten während der kommenden Badesaison erlassen. Nacktbaden ist dieses Jahr nicht mehr erlaubt.

Plus Die Gemeinde hat klare Regeln für den Badesee aufgestellt und lässt bei Festen und Feiern jetzt auch Ausnahmen zu. Gebadet werden darf aber nur in Kleidung.

Von Armin Schmid

Was ist diesen Sommer alles am Kellmünzer Badesee erlaubt? Der Marktgemeinderat hat sich in seiner Sitzung mit dem Thema befasst und klare Regeln für das Naherholungsgebiet aufgestellt. Auch Ausnahmegenehmigungen soll es geben. Fest steht: Bereits für die Badesaison 2022 soll das Nacktbaden hier verboten werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .