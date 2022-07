E-Scooter-Fahrer stürzt in Kellmünz und wird am Kopf verletzt

Ein junger Radfahrer überholt auf einem Radweg in Kellmünz eine Fußgängerin und streift dabei einen Mann, der auf einem Elektroroller entgegenkommt.

Ein Radfahrer hat am frühen Donnerstagabend in Kellmünz einen Mann gestreift, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Der Rollerfahrer kam dadurch zu Fall und schlug mit dem Kopf auf den Asphalt auf.

Unfall in Kellmünz: E-Scooter-Fahrer muss ins Krankenhaus eingeliefert werden

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am frühen Donnerstagabend auf dem Radweg südlich der Staatsstraße 2017 in westlicher Richtung. Der 18 Jahre alte Rennradfahrer überholte eine Fußgängerin und streifte dabei den entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer. Dieser wurde bei dem Sturz mittelschwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt. (AZ)