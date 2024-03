Kellmünz

vor 2 Min.

Ein Bänkle soll einen alten Brauch neu beleben

Plus Die Senioren- und Nachbarschaftshilfe Oberroth-Kellmünz-Osterberg hat sich ein neues Angebot ausgedacht. Das kommt schon beim ersten Probesitzen bestens an.

Von Zita Schmid

Die Senioren- und Nachbarschaftshilfe Oberroth-Kellmünz-Osterberg (Soko) will in Kellmünz den alten Brauch des "Hoigarta" wiederbeleben und hat dafür eine seniorengerechte Bank angeschafft. Dieses "Hoi'garta Bänkle", das seinem festen Platz vor dem Rathaus bekommen hat, wurde kürzlich eingeweiht.

"Hoigarta" sei die schwäbisch-phonetische Version des hochdeutschen Wortes "Heimgarten", erklärte hier Bürgermeister Michael Obst. Dieser sei früher in Schwaben der Ort gewesen, an dem sich Dorfmädchen nach Feierabend zum Ratschen und zum Handarbeiten trafen. Auch Männer konnten sich dazugesellen. Jedoch, so Obst, "waren sie nicht ganz bedingungslos willkommen, denn die Herren mussten ihren Beitrag leisten". Etwa mit Lieder singen, Geschichten erzählen oder musizieren.

