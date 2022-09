Ein Rundweg zeigt Geschichte und Geschichten aus Kellmünz

Lokal Unter dem Motto "Kellmünz – Hier war einmal …" geben Infostelen Einblicke in die Geschichte von Kellmünz. So ist der historische Rundgang gestaltet.

Eine spektakuläre Flugzeuglandung auf Kellmünzer Fluren vor über 100 Jahren, der "Bayerische Hiasl", der aus der Gastwirtschaft Krone einst vor seinen Verfolgern geflüchtet sein soll, oder das tragische Brückenunglück gleich zu Beginn des 17. Jahrhunderts: Unter dem Motto " Kellmünz – Hier war einmal …" geben seit Kurzem Stelen mit Texten und historischen Aufnahmen Einblicke in die Geschichte und Geschichten des Ortes.