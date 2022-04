Einbrecher scheitert an Kellertüre in Kellmünz

Nachdem der Einbruchsversuch scheitert, klaut der Dieb noch ein Pedelec aus der Garage.

Ein Unbekannter versuchte in Kellmünz eine Kellertür aufzuhebeln. Als das scheitert, klaut er ein Pedelec. Laut Polizeibericht versuchte der Täter oder die Täterin am Donnerstagvormittag, mit Gewalt in den Keller eines Einfamilienhauses einzudringen. Nachdem ihm der Einbruch nicht gelungen war, schnappte er sich ein E-Bike aus der Garage. Die Polizei schätzt den Schaden auf 300 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)