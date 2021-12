Kellmünz

11:30 Uhr

Erleichterung in Kellmünz: Die Brücke ist wieder befahrbar

Die Brücke an der Friedhofstraße in Kellmünz ist seit einigen Tagen wieder befahrbar. Neue sogenannte Böschungstreppen, die an der Brücke hinunter zur Staatstraße 2021 führen, werden derzeit angelegt.

Plus Monatelang bestand wegen der Sanierung eine Vollsperrung in der Friedhofstraße. Nun ist sie aufgehoben. Doch die Arbeiten sind noch nicht zu Ende.

Von Zita Schmid

Die Brücke in der Friedhofstraße in Kellmünz ist seit einigen Tagen wieder befahrbar. Nach der seit Ende Juni bestehenden Vollsperrung des Brückenbauwerks und der damit verbundenen Umleitung - auch zum Dorfladen - dürften dies viele Bürgerinnen und Bürger mit Erleichterung festgestellt haben. Die Arbeiten an dem Brückenbauwerk gehen jedoch noch weiter.

