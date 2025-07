Friedensgruppe veranstaltet Demo gegen Bundeswehrfreizeit in Kellmünz

Der Ärger um das gemeinsame Kinderferienprogramm von Bundeswehr und Marktgemeinde Kellmünz geht weiter. Für Mittwoch, 13. August, dem ersten Tag des Angebots, ist eine Demonstration geplant. Veranstaltet wird sie nach Informationen unserer Redaktion von der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen. Die Ulmer Gruppe der ältesten deutschen Friedensorganisation gehört zum Organisationskreis der Ulmer Ostermärsche. In Kellmünz soll von 8 bis 10 Uhr vor der Grundschule demonstriert werden. Bürgermeister Michael Obst hält diesen Ort für ungeeignet.

„Zur Grundschule führt ja nur eine schmale Stichstraße“, erläutert er. Es gehe um die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge, aber auch um die Autos der Eltern, die ihre Kinder zur Freizeit bringen. „Das ist eine zu große Gefahr“, findet Obst. „Außerdem wollen wir die Kinder nicht dieser Irritation aussetzen“, ergänzt er. Die Gemeinde habe den Marktplatz als alternativen Veranstaltungsort vorgeschlagen. Er sei zentral gelegen und ausreichend groß. Angemeldet sind zwölf Teilnehmende, zuständig ist das Landratsamt.

Demo gegen Kinderfreizeit mit Bundeswehr in Kellmünz

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte das Angebot, das in Kellmünz seit mehr als 15 Jahren besteht, als nicht altersgemäß kritisiert. „Der Themenkomplex Bundeswehr ist in diesem Alter schwer pädagogisch vermittelbar. Ein unsachgemäßer Umgang kann hier zu Angst oder Verunsicherung führen“, wird Sozialpädagoge Oliver Danner, Mitglied des bayerischen Landesvorstands, in einer Mitteilung zitiert. Politiker schlossen sich an, Linken-Vizechef Ates Gürpinar bezeichnete die Freizeit als „Kriegspropaganda mit Bastelstunde für Sechsjährige“.

Michael Obst versteht die Aufregung nicht: „Von Tag zu Tag wird mein Unverständnis größer, da steckt ja nichts dahinter“, sagt er: „Wird sind ein Kollateralschaden der aktuellen Debatte um das Thema Aufrüstung und Kriegsrhetorik.“ Dass es in der Bevölkerung Ängste gebe, könne er verstehen. Doch die träfen Kellmünz ohne Grund, hier gehe es um Spiele und ein Betreuungsprogramm. „Es ist nicht fair, dass wir den Schaden haben“, findet er. Kellmünz sei nicht die einzige Gemeinde, in der es ein solches Angebot gebe. Zudem bestehe es seit mehr als 15 Jahren und in dieser Zeit habe es aus dem Ort selbst nie eine kritische Stimme gegeben.

Patenschaft zwischen Bundeswehr und Kellmünz ist 30 Jahre alt

Das Angebot ist aus der rund 30 Jahre alten Patenschaft zwischen Kellmünz und einer Ulmer Kompanie der Bundeswehr heraus entstanden. Solche Patenschaften zwischen Gemeinden oder Vereinen gibt es an vielen Orten. Oft entstünden sie aus persönlichen Kontakten durch Soldatinnen und Soldaten, die in einer bestimmten Kommune leben, sagt Oberstleutnant Hagen Messer, Sprecher der Bundeswehr in Ulm. Um Werbung für die Streitkräfte gehe es dabei nicht – vielmehr wachse eine solche Patenschaft in Orten, in denen man sich bereits gut kenne und schätze.

Die Informationen zum Angebot auf der Internetseite der Gemeinde sind indes angepasst worden: Der dort veröffentlichte Flugzettel zur Freizeit ist nicht mehr in Tarnfarben gehalten, sondern in gelb und pink.