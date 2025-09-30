Icon Menü
Kellmünz führt Heimat-App ein: Digitale Information für Bürger und Vereine

Kellmünz

Entscheidung im Marktrat: Kellmünz führt Heimat-App ein

Via Smartphone will die Marktgemeinde ihre Bürger informieren und auch in Notfällen warnen. Auch Vereine können damit für sich werben.
Von Armin Schmid
    • |
    • |
    • |
    Kellmünz verwendet künftig die Heimat-App, wie weitere ILE-Kommunen auch.
    Kellmünz verwendet künftig die Heimat-App, wie weitere ILE-Kommunen auch. Foto: Armin Schmid, Karen Annemaier

    Der Kellmünzer Marktgemeinderat setzt auf digitale Bürgerinformation. Das Gremium hat sich in der jüngsten Sitzung für die Einführung der Cosmema Heimat-Info App ausgesprochen. Die Info-App soll auch den örtlichen Vereinen und Institutionen zur Verfügung stehen und Verlinkungen auf andere und für Kellmünzer Bürger relevante Web-Seiten ermöglichen. Bei der Heimat-Info-App handelt es sich um ein ILE-Projekt. Kommunen in der Region, die die App bereits eingeführt haben, sind Osterberg, Pfaffenhausen, Buch, Oberrieden und Unterrieden.

