Entscheidung im Marktrat: Kellmünz führt Heimat-App ein

Der Kellmünzer Marktgemeinderat setzt auf digitale Bürgerinformation. Das Gremium hat sich in der jüngsten Sitzung für die Einführung der Cosmema Heimat-Info App ausgesprochen. Die Info-App soll auch den örtlichen Vereinen und Institutionen zur Verfügung stehen und Verlinkungen auf andere und für Kellmünzer Bürger relevante Web-Seiten ermöglichen. Bei der Heimat-Info-App handelt es sich um ein ILE-Projekt. Kommunen in der Region, die die App bereits eingeführt haben, sind Osterberg, Pfaffenhausen, Buch, Oberrieden und Unterrieden.

