Großzügige Spende nach Adventsfensteraktion

Zum inzwischen 20. Mal startete vergangenen Dezember die Adventsfensteraktion der Kellmünzer Kolpingfamilie. Wie schon all die Jahre zuvor, tat sich so vom 1. bis 24. Dezember jeden Abend an einem anderen Haus ein weiteres, liebevoll geschmücktes Adventsfenster auf.

„Dank und Anerkennung“ gelte den vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der vergangenen 20 Jahre, meint hier Robert Renz vom Vorstandsteam der Kolpingfamilie. Denn sie hätten an ihren Adventsfenstern beeindruckende Ideen immer mit viel Kreativität umgesetzt.

Zum Abschluss der Aktion „20 Jahre Adventsfenster Kellmünz“ hat die Vorstandschaft des Vereins beschlossen, eine Spende von insgesamt 1000 Euro an verschiedene Einrichtungen zu leisten. Mit je 200 Euro unterstützten sie so den ASB-Wünschewagen, die Lebenshilfe Neu-Ulm, die Klinik-Clowns, die Rudolf-Geiselberger-Stiftung und die Kartei der Not.

