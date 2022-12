Ihre Rumänienhilfe aus Kellmünz hat über Jahrzehnte viel bewegt

Plus Für ihr Herzensprojekt hat Elfriede Bertele viel bewegt. Jetzt ist die vielfältig engagierte Frau aus Kellmünz im Alter von 90 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

Notleidenden Kindern in Rumänien zu helfen war eine Herzensangelegenheit von Elfriede Bertele. 30 Jahre lang und bis ins hohe Alter tat sie es mit unermüdlichem Einsatz. Nun ist Elfriede Bertele, die im Ort in vielfältiger, weiterer Weise engagiert war, im Alter von 90 Jahren gestorben.