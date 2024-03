Kellmünz/Illertissen

Es gibt Generationswechsel beim ASM-Bezirk Illertissen

Plus Marita Kaiser gibt die Führung des jüngsten und weiblichsten Bezirks im Allgäu-Schwäbischen Musikbund ab. Worauf sie zurückblickt und wer ihr folgt.

Von Armin Schmid

Der Allgäu-Schwäbische Musikbund (ASM) im Bezirk 8 Illertissen hat sich in personeller Hinsicht neu aufgestellt. Nach neun Jahren im Amt trat die Bezirksvorsitzende Marita Kaiser nicht mehr zu den Neuwahlen an. Kaiser betonte, dass sie das Amt mit knapp 67 Jahren in jüngere Hände legen will. Im gut gefüllten Sportheim in Kellmünz wurde Markus Briglmeir einstimmig zum neuen Bezirksvorsitzenden gewählt. Die scheidende Vorsitzende Marita Kaiser betonte, der Bezirk 8 könne mit stolz von sich behaupten, der jüngste und weiblichste unter den 17 Bezirken des ASM zu sein.

Große Herausforderungen seien während der schwierigen Corona-Jahre aufgetreten, so Kaiser. Die Kapellen hätten sich heute weitgehend erholt und der Zuschauerzustrom zu den Veranstaltungen sei nach Corona riesig gewesen: "Fast wie eine Befreiung". Die Spielfähigkeit einzelner Musikkapellen sei im Hinblick auf die Besetzung noch grenzwertig. Die scheidende Bezirksvorsitzende meinte, dass Kooperationen hierbei sinnvoll sein könnten. Insgesamt habe der ASM-Bezirk knapp 2000 Mitglieder.

