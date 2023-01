Kellmünz

vor 16 Min.

In Kellmünz stehen 2023 wieder viele Bauprojekte an

Pfarrgemeinde und Marktgemeinde sind in Kellmünz mit einem gemeinsamen Neujahrsempfang ins neue Jahr gestartet. Mit (von links) Michael Obst, Inge Schmid und Helmut Rieder.

Plus Beim gemeinsamen Neujahrsempfang von Markt und Kirche in Kellmünz bekommen die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer einen Überblick, was im laufenden Jahr ansteht.

Von Armin Schmid Artikel anhören Shape

Ein letztes großes Dorferneuerungsprojekt im Bereich der Güterhalle und ein großes Bauvorhaben im Bereich Seniorenwohnen steht im Markt Kellmünz für 2023 im Fokus. Dies berichtete Bürgermeister Michael Obst während eines gut besuchten Neujahrsempfangs im Rathaus.

