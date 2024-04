Kellmünz bekommt eine naturnahe Kindergartengruppe

Plus Die nötige Holzhütte gibt es schon, für rund 75.000 Euro sollen weitere zwölf Betreuungsplätze für Kinder in Kellmünz entstehen. Der Ort steht schon fest.

In Kellmünz soll erstmalig eine naturnahe Kindergartengruppe entstehen. Ein Standort ist ebenfalls bereits gefunden. Bürgermeister Michael Obst erläuterte, dass der naturnahe Kindergarten am Haldenweg errichtet werden soll. Handlungsbedarf ergibt sich anhand der aktuellen Kapazitäten der bestehenden Kindertagesstätte. Obwohl die Erweiterung der Kinderbetreuung durch den Umbau der ehemaligen Bücherei zur Kinderkrippe erst im letzten Jahr abgeschlossen wurde, sind Kindergarten und Krippe schon wieder zu klein.

Mit 81 betreuten Kindern ist die Kellmünzer Kita bereits wieder voll ausgelastet. Derzeit stehen 68 Kindergarten- und 12 Krippenplätze zur Verfügung. Bürgermeister Obst erläuterte, dass man eine finanziell kostengünstige und machbare Option gefunden hat, um kurzfristig weitere Kita-Kapazitäten schaffen zu können. Die Lösung liegt darin, dass eine naturnahe Kindergartengruppe eingerichtet werden soll.