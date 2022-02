Kellmünz

06:00 Uhr

Kellmünz möchte seniorengerechtes Wohnen weiter ausbauen

An der Kirchstraße in Kellmünz soll seniorengerechtes Wohnen entstehen. Der Marktgemeinderat will die Flächen vergrößern und zwei weitere Grundstücke in das Gesamtkonzept einbeziehen.

Von Armin Schmid

Der Kellmünzer Marktgemeinderat will die Potenzialfläche für seniorenorientiertes Wohnen im Innerortsbereich vergrößern. Zwei Grundstücke in der Kirchstraße kommen dafür infrage, die sich die Gemeinde jetzt sichern will.

