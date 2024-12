Wegen des geplanten Ausbaus der Illertalbahn stehen am Bahnhof Kellmünz, am Gleiskörper und im Ort größere Umbauten an. Deutlich sichtbare Änderungen wird es laut Bürgermeister Michael Obst angesichts umfangreicher Lärmschutzmaßnahmen geben. Das hat Auswirkungen auf ein mögliches Baugebiet. Der Marktrat hat gehandelt.

Armin Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baugebiet Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Seefeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis