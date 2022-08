Kellmünz

18:07 Uhr

Kellmünzer Kirche erhält einen neuen steinernen Altar

Lokal Mehrere Hundert Kilogramm wiegt die steinerne Tischplatte des neuen Altars in der Kellmünzer Kirche. Mithilfe einer Spende konnte der Altarraum neu gestaltet werden.

Von Zita Schmid

Die steinerne Tischplatte des neuen Altars wiegt mehrere Hundert Kilo. Befestigt an einem Portalkran wird die „Mensa“ - wie eine solche Platte in der katholischen Kirche auch genannt wird – auf den bereits stehenden Sockelteilen platziert: Mit diesen Aufbauarbeiten geht die Neugestaltung des Altarraums in der Kellmünzer Martinskirche ihrem finalen Höhepunkt entgegen. Dabei bleibt das in vielfacher Hinsicht außergewöhnliche Projekt spannend und so manche Dinge dabei zunächst verhüllt.

