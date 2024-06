Kellmünzer Marktfest lockt mit Neuheiten und Attraktionen

Zum ersten Mal gibt es eine Zaubershow für junge Gäste. Es ist nicht das einzige neue Angebot. Zum Programm des Kellmünzer Markfests zählen auch Konzerte.

Am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juni, lädt das Kellmünzer Marktfest zu einem bunten Programm für die ganze Familie ein. Mit neuen Höhepunkten und traditionellen Angeboten verspricht das Fest einen abwechslungsreichen Ausflug.

Zu den Neuerungen zählt in diesem Jahr ein Kunsthandwerkermarkt im ersten Obergeschoss des Kellmünzer Rathauses. Von 10 bis 17 Uhr können Besucherinnen und Besucher hier Kunstwerke und handgefertigte Produkte bestaunen und erwerben. Für die jüngeren Gäste bietet das Marktfest erstmals eine Zaubershow. Der Zauberer wird um 13.30 Uhr im Garten des Rathauses seine magischen Künste vorführen und das Publikum verzaubern. Ebenfalls im Garten des Rathauses gibt es von 10 bis 16 Uhr die Möglichkeit, auf Kamelen und Ponys zu reiten. Das Angebot gilt für Kinder und Erwachsene.

Drei Konzerte beim Marktfest in Kellmünz am 15. und 16. Juni

Das Marktfest beginnt am Samstag um 18 Uhr mit einem Unterhaltungsabend. Die Jugendkapelle Illersound tritt auf dem Festplatz beim Dorfbrunnen in der Marktstraße auf. Ab 19 Uhr sorgt die Summer-Tour-Band der Stadtkapelle Vöhringen für musikalische Unterhaltung unter freiem Himmel. Am Sonntag startet das Marktfest um 10 Uhr mit der offiziellen Markteröffnung. An zahlreichen Stände und Buden wird ein reichhaltiges Warensortiment angeboten. Um 11 Uhr beginnt der Frühschoppen auf dem Festplatz, begleitet von Unterhaltungsmusik des Musikvereins Rot an der Rot. Ein Flohmarkt ergänzt das Marktgeschehen und bietet von 10 bis 17 Uhr die Gelegenheit, nach Schätzen zu stöbern.

Für das leibliche Wohl sorgt die Bewirtung auf dem Festplatz, organisiert von den Kellmünzer Vereinen. Der Bücher-Flohmarkt der Marktbücherei findet vor dem Rathaus statt und lädt zum Stöbern ein. Zur Kaffee- und Kuchenzeit sorgt die Schützenkapelle Wallenhausen ab 14.30 Uhr mit Stimmungsmusik für Nachmittagsunterhaltung.

Eine Besonderheit ist die Anwesenheit der Patenkompanie der Bundeswehr aus der Wilhelmsburg in Ulm. Sie bereitet auf der Marktstraße eine Ausstellung vor. Zudem sind das Turmmuseum und der Archäologische Park am Marktsonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.